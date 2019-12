Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zivilstreife kontrolliert nächtlichen Verkehr im Kasseler Osten und stoppt berauschten Fahrer

Kassel (ots)

Kassel:

Eine Zivilstreife des Polizeireviers Ost war in der Nacht von Samstag auf den gestrigen Sonntag auf den Straßen im Kasseler Osten unterwegs und hatte hierbei insbesondere die Verkehrssicherheit im Blick. Die Polizisten hielten in der Zeit zwischen Samstagabend, 22:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 06:30 Uhr, insgesamt 16 Pkws an und führten entsprechende Kontrollen durch. Auch drei Fahrräder stoppten die Kontrollierenden, wovon an zwei Rädern die erforderliche Beleuchtung fehlte und die Beamten aus diesem Grund die Weiterfahrt untersagten. Insgesamt führte die Streife elf Atemalkoholtests bei Autofahrern durch, die ihre Fahrt danach ohne Beanstandung fortsetzen durften.

Gegen 3 Uhr stoppten die Zivilpolizisten einen Renault in der Lilienthalstraße. Wie ein durchgeführter Test bei dem 24-jährigen Fahrer ergab, stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der junge Mann aus Österreich musste sich deshalb auf dem Revier einer Blutprobe unterziehen. In dem Handschuhfach des Renaults fanden die Beamten zusätzlich eine geringe Grammzahl an Cannabis auf und stellten die Drogen sicher. Gegen den Fahrer leiteten sie Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Verkehr ein.

