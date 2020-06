Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw zerkratzt

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Gerichtsstraße, Mittwoch, 10.06.20, 19.00 Uhr - Freitag, 12.06.20, 10.20 Uhr

KREIENSEN - In dem Zeitraum von Mittwoch, 10.06.20, 19.00 Uhr bis Freitag, 12.06.20, 10.20 Uhr, beschädigten unbekannte Täter zwei, in der Gerichtsstraße, in Kreiensen abgestellte Pkw. Die Geschädigten, ein 22-jähriger und ein 23-jähriger Kreienser gaben an, ihre Pkw in dem oben genannten Zeitraum in der Gerichtsstraße, am Fahrbahnrand abgestellt zu haben. Als sie zu ihrem Pkw wieder zurückkamen, stellten sie Beschädigungen im Bereich des hinteren linken Kotflügels fest. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 1200,- EUR Zeugen, die in dem Zeitraum Mittwoch, 10.06.20, 19.00 Uhr - Freitag, 12.06.20, 10.20 Uhr, im Bereich der Gerichtsstraße in Kreiensen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setze.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell