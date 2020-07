Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl am Bahnhof Salzderhelden

Einbeck (ots)

(Be) - Am Freitagabend erschien ein 43-jähriger Einbecker bei der Polizei und teilte mit, dass sein Fahrrad durch unbekannte Täter entwendet wurde. Gegen 09:00 Uhr habe er das Fahrrad verschlossen am Bahnhof in Salzderhelden, im Bereich der dortigen Fahrradständer abgestellt. Anschließend sei er in einen Zug gestiegen und weggefahren. Als er gegen 20:45 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass sowohl das Fahrrad, als auch das Schloss, womit es gesichert war, entwendet wurden. Beim Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Giant. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Einbeck - Tel.: 05561/94978-0 - in Verbindung zu setzen.

