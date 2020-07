Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Mittwoch (29.07., 16.48 Uhr) stürzte ein Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg der Stromberger Straße und verletzte sich dabei schwer. Der 69-Jährige befuhr den gemeinsamen Fuß- und Radweg in Richtung Wiedenbrück. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Mann von seinem Rad, als er an einer Fußgängerin vorbei fuhr. Derzeitigen Erkenntnissen nach, kam es nicht zu einer Berührung zwischen dem Radfahrer und der Fußgängerin. Der Mann wurde noch vor Ort notärztlich versorgt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er anschließend in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

