Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl bei der Brauerei

Eschwege (ots)

10 volle Kisten Jacobinus Weizen sowie 40 Kisten Leergut (Alsfelder Bier) wurden am gestrigen Sonntagmittag vom Gelände der Eschweger Klosterbrauerei in der Thüringer Straße in Eschwege entwendet. Um 12:14 Uhr überstieg ein noch unbekannter Täter ein Zugangstor zum Außenlager und entwendete dort die insgesamt 50 Getränkekisten.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 190 -195 cm groß und von schlanker Figur. Ca. 30 Jahre alt, westeuropäisches Äußeres. Er war bekleidet mit einer schwarzen Base-Cap, einem dunklen Mund-Nasenschutz, einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen hellbraunen Hose. Weiterhin hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Der Schaden wird mit 240 EUR angegeben.

Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

