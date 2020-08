Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Geschlagen

Lahr (ots)

Die genauen Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung in der Innenstadt sind aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Mehrere Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren sollen kurz nach 21 Uhr zuerst in der Lammstraße und gegen 23 Uhr in der Dreyspringstraße aneinandergeraten sein. Ein 17-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr dauern an. /ma

