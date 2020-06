Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

ZEuge stellt einen Täter

Kleve (ots)

Am Freitag (12.06.2020) kam es in Kleve zu Einbrüchen in Keller zweier Mehrfamilienhäuser.

Zunächst verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Frankenstraße. Der Täter begab sich in den Keller und öffnete dort insgesamt fünf verschlossene Kellerräume. Ob er außer einem Akkuschrauber noch etwas entwendete ist bislang nicht bekannt.

In der Parallelstraße beobachtete ein aufmerksamer Zeuge dann gegen 15:00 Uhr auf der Drususstraße einen 36-jähnrigen Klever dabei, wie er die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufhebelte und sich in den Keller begab. Der Zeuge informierte die Polizei und begab sich dann mit zwei Anwohnern in den Keller, wo er den Einbrecher ansprach. Vor der Haustür versuchte der 36-Jährige zu flüchten und verletzte den Zeugen bei seinem Fluchtversuch leicht durch einen Schlag ins Gesicht. Dennoch gelang es dem Zeugen und den Hausbewohnern den Täter bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht zu hindern.

Ob es sich bei dem gestellten Einbrecher auch um den Täter aus der Frankenstraße wird derzeit ermittelt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

