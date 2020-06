Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tageswohnungseinbruch

Terrassentür eingeschlagen

Kevelaer (ots)

Am Freitag, 12.06.2020, zwischen 09:00 Uhr und 14:30 Uhr, stiegen Unbekannte in den gut gesicherten Garten eines Grundstückes auf der Friedenstraße ein und schlugen ein größeres Loch in die Scheibe einer Terrassenschiebetür. Durch das Loch gelangten sie ins Objekt und durchsuchten fast alle Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen worden ist, kann zurzeit noch nicht gesagt werden. Zeugenschaftliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Goch, Tel. 02823/ 108-0.

