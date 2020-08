Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Von der Fahrbahn abgekommen

Kehl (ots)

Im Bereich der Riedhöfe kam es am Dienstag aus bislang unbekannter Ursache zu einem Verkehrsunfall. Ein 80-Jähriger steuerte gegen 8.40 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in Richtung Marlen. Die dortige Einmündung passierte der Ford-Fahrer und gelangte offenbar geradeaus in den Bach. Durch das Fahrmanöver in das Gewässer wurde der Fahrer leicht verletzt. Seine Beifahrerin blieb nach derzeitigem Sachstand glücklicherweise unverletzt. Der Schaden an dem Wagen und an dem mitgeführten Anhänger summiert sich auf rund 3.000 Euro. /jh

