Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen, Grafenhausen - Parkendes Fahrzeug gestreift, Zeugen gesucht

Kappel-Grafenhausen, Grafenhausen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag sind die Beamten des Polizeipostens Ettenheim auf der Suche nach dem Unfallverursacher und möglichen Zeugen. Zwischen 16 Uhr und 16:45 Uhr hatte eine Autofahrerin ihren blauen Fiat Linea am Fahrbahnrand der Fabrikstraße, Höhe Hausnummer 24, geparkt. Bei ihrer Rückkehr zum Auto musste sie feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeuglenker die linke Autoseite gestreift hatte. Dabei beschädigte dieser neben dem Außenspiegel auch Fahrer- und Fondtür und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, setzen sich unter der Telefonnummer 07822 44695-0 mit den Beamten des Polizeipostens Ettenheim in Verbindung.

