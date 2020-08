Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170820-668: Randalierer beleidigt Polizisten

Hückeswagen (ots)

Weil er in der Hückeswagener Innenstadt mehrfach Passanten anpöbelte, landete ein 36-jähriger Wipperfürther am Samstagnachmittag (15. August) in einer Polizeizelle. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen den 36-Jährigen vor einem Restaurant in der Straße "Bahnhofsplatz" an. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, war verbal äußerst aggressiv, unkooperativ und beleidigte die Polizisten mit Gesten und Worten. Mehrfach sprachen die Beamten ihm einen Platzverweis aus, forderten ihn auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Als er dem nicht nachkam, nahmen ihn die Beamten fest. Sie verbrachten den 36-Jährigen ins Polizeigewahrsam, wo er am späten Abend, nachdem er sich beruhigt hatte, wieder entlassen werden konnte.

