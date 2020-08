Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160820-662: Mit PKW überschlagen

Bild-Infos

Download

Engelskirchen (ots)

Leichte Verletzungen hat am Samstagmorgen (15. August) eine 47-jährige Marienheiderin erlitten, die sich in Engelskirchen mit ihrem Auto überschlagen hat. Die Frau war gegen 10.35 Uhr vom Rommersberger Weg in Richtung der L 306 (Leppestraße) abgebogen und auf der steilen Gefällstrecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In Höhe einer Hauszufahrt prallte der Wagen gegen einen Kanalschacht, woraufhin sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen; ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell