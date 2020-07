Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrzeug bei Brand leicht beschädigt - Verdacht Brandstiftung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.07.20, gegen 00.35 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand an einem geparkten BMW in die Roggenbachstraße gerufen. Laut Angaben von Zeugen hatte ein Mann eine Fackel im Bereich des Vorderreifens abgelegt. Hierdurch geriet der Reifen in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht gegen einen 53 Jahre alten Mann. Durch das Polizeirevier Schopfheim wurde dieser am Donnerstag in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wird er heute dem Ermittlungsrichter zur Entscheidung über eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus vorgeführt.

