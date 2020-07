Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Betrunkene Person in Gewahrsam genommen

Freiburg (ots)

Am Morgen des 29.07.2020, gg. 08:30 Uhr teilten mehrere Anwohner aus dem Kupferhammer in Neustadt dem Polizeirevier mit, dass sich an der genannten Örtlichkeit eine Person aufhalten würde, die an den Haustüren klingelt und offenbar sehr aufdringlich um Essen betteln würde.

Bei der polizeilichen Überprüfung konnte die Person an einem Einkaufsmarkt in der Freiburger Straße angetroffen werden. Die Person war den Polizeibeamten nicht unbekannt, da sie am Vortag bereits durch einen hohen Alkoholisierungsgrad in einer hilflosen Lage aufgefallen war.

Aufgrund der erneuten hohen Alkoholisierung wurde der Betroffene nach richterlicher Anordnung zur Ausnüchterung in einer Arrestzelle der Dienststelle in Gewahrsam genommen.

RTN

