Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2020, im Zeitraum zwischen 14-20 Uhr, schlugen unbekannte Täter mit einem nicht näher bestimmbaren Gegenstand die Heckscheibe eines am Straßenrand im Winterhaldenweg in Hinterzarten geparkten Mercedes ein. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts, es entstand Sachschaden.

Die Tat könnte mit zwei weiteren Sachbeschädigungen an Pkw in Verbindung stehen, welche bereits während der Nachtzeit im Zeitraum von 02.30 bis 03.00 Uhr und 00.00 Uhr - 08.40 Uhr, im Bereich von Titisee, Strandbadstraße, sowie dem Ortsteil Bruderhalde erfolgten.

Personen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder anderweitige Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hinterzarten, Tel. 07652/9177-0 oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

RTN

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

RTN / Tel. 07651 9336-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell