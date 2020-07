Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150720-548: Nächtlicher Einbruch in Bäckerei

Engelskirchen (ots)

Beim Einbruch in eine Bäckerei an der Overather Straße in Engelskirchen-Loope haben die Täter in der Nacht zu Dienstag (13./14. Juli) zwar erheblichen Schaden angerichtet, aber keine Beute gemacht. Zwischen 22.00 und 05.00 Uhr versuchten die Unbekannten der Spurenlage nach zunächst das Glas der Eingangstür zur Bäckerei zu zerstören. Die Scheibe ging dabei zwar zu Bruch, verwehrte den Tätern jedoch weiterhin den Zutritt. Über den Zugangsbereich eines angrenzenden Lebensmittelmarktes, den sie durch Aufhebeln eines Rolltores erreichten, schafften es die Einbrecher aber doch noch, in die Geschäftsräume der Bäckerei zu gelangen. Hier fanden Sie aber offenbar nichts Verwertbares und verschwanden ohne Beute. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell