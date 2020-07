Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140720-545: Einbrecher durchwühlen Vereinsheim

Bergneustadt (ots)

Ein Vereinsheim an der Kölner Straße haben Einbrecher am vergangenen Wochenende heimgesucht und dabei einen kleinen Tresor gestohlen. Zwischen 19.30 Uhr am Samstagabend und 07.30 Uhr am Montag (11. - 13. Juli) zerschnitten die Täter zunächst einen das Gelände umgebenden Metallzaun und drangen anschließend durch eine mit brachialer Gewalt geöffnete Terrassentüre in das Vereinsheim ein. Die Täter durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und erbeuteten einen Möbeltresor. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

