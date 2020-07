Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140720-544: Einbrecher ließen Stemmeisen zurück

Engelskirchen (ots)

Beim Versuch, in ein Einfamilienhaus in Engelskirchen-Loope einzudringen, sind die Täter eventuell gestört worden; sie ließen am Tatort ein Stemmeisen zurück und flüchteten. Zwischen dem 6. und dem 13. Juli waren die Täter auf das Grundstück in der Straße "Am Bergsiefen" vorgedrungen und hatte zunächst die Garage des Hauses aufgebrochen. Anschließend versuchten sich die Täter an der Wohnungstür, an der mehrere Hebelspuren zu finden waren, die aber den Versuchen der Einbrecher standhielt. Offenbar flüchteten die Täter dann plötzlich, da sie Beute aus der Garage als auch ein mitgebrachtes Stemmeisen vor der Haustüre zurückließen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

