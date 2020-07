Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140720-543: Jäger findet Hanfanzucht im Wald

Gummersbach (ots)

Auf einem Jagdausflug in Gummerbach-Veste ist am Montagabend (13. Juli) ein Jäger mitten im Wald auf eine kleine Hanfanplantage gestoßen. Der Jäger hatte sich gegen 21.40 Uhr auf einem Hochsitz aufgehalten, als er aus dem Wald einen Lichtschein wahrnahm. Auf der Suche nach der Ursache kam dem Jäger auf einem Trampelpfad ein etwa 20 bis 25 Jahre alter und etwa 180 cm großer Mann entgegen, der angeblich spazieren war und sich entfernte. Als der Jäger dem Trampelpfad weiter folgte, gelangte er an eine kleine Lichtung, auf der in 11 Blumentöpfen eine kleine Hanfanzucht zu finden war. Die verständigte Polizei sammelte die Pflanzen sowie ebenfalls dort gelagerte Rauchutensilien ein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

