Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120720 - 540: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin in Radevormwald-Griesensiepen

Radevormwald (ots)

Am 12.07.2020 befuhr gegen 11:45 Uhr eine Gruppe von Motorradfahrern die K 6 von Griesensiepen in Richtung Vorm Baum. Im Bereich einer Linkskurve stürtzte dabei eine 32-jährige Frau aus Gevelsberg mit ihrem Motorrad. Beim Sturz touchierten sowohl das Zweirad als auch die Fahrerin die Leitplanke. Die 32-jährige zog sich dabei Verletzungen zu und wurde im Anschluß durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand Sachschaden. Für den Zeitraum dder Unfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt komplett gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs wurde eingeleitet.

