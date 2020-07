Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120720-537: Navi und Radio ausgebaut

Gummersbach (ots)

Aus einem Mazda haben Kriminelle im Zeitraum zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag (11. Juli) 14:15 Uhr ein festeingebautes Multimediasystem gestohlen. Der blaue Mazda parkte im Tatzeitraum in einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Meiseneck" in Gummersbach-Bernberg. Die Täter schlugen die Heckscheibe ein und bauten anschließend das Multimediasystem mit Navigationsgerät und Radio aus.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

