Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120720-538: Kennzeichendiebstahl

Nümbrecht (ots)

Beide Kennzeichen eines grauen Peugeot wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag (11. Juli) in Nümbrecht gestohlen. Der Peugeot parkte zur Tatzeit in der Eckenbacher Straße. Die gestohlenen Kennzeichen lauten: GM-DI 700

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

