Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Benrad-Nord - Autos in Brand - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (4. Oktober 2019) sind drei Autos in Brand geraten. Gegen 0:25 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Parkplatz an der Kempener Allee (in Höhe der Hausnummer 170) gerufen. Dort brannten zwei VW (davon ein Transporter) sowie ein A-Modell von DaimlerChrysler.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandsachverständiger ist zur Klärung der Ursache eingeschaltet.

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (764)

