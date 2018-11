POL-HM: Einbruchsserie in Bodenwerder aufgeklärt

Bodenwerder (ots) - Seit dem Herbst 2017 bis zum Sommer 2018 wurden im Bereich der Samtgemeinde Bodenwerder - Polle, insbesondere im Bereich Hehlen, zahlreiche Einbrüche verübt. Diese Taten führten zu einer Beunruhigung in der Bevölkerung. Bevorzugte Tatobjekte waren Geschäfte, Schulen, Vereinsheime, Gartenlauben, Imbisswagen und auch Wochenendhäuser. Nachdem ein Täter auf frischer Tat gestellt wurde, folgten umfangreiche weitere Beweiserhebungen und Vernehmungen, die nun weitestgehend abgeschlossen sind. Eine erschreckende Bilanz, was die Anzahl der Taten und die damit verbundenen finanziellen Nachteile und Aufwände für die Geschädigten angeht. Erfreulich allerdings unterm Strich sind die Ermittlungsergebnisse: Von den 43 angezeigten Taten konnten inzwischen fast 90 Prozent aufgeklärt werden. Dabei wurden insgesamt 8 Tatverdächtige ermittelt, davon 5 Erwachsene und 3 Jugendliche. Da die Ermittlungsakten inzwischen der Staatsanwaltschaft Hildesheim zugegangen sind, werden sich die Täter bald für ihre Taten verantworten müssen. Ein Großteil des bei diesen Taten entwendeten Stehlguts konnte im Rahmen von Durchsuchungen sichergestellt werden. Dabei handelt es sich um Laptops, Werkzeug, Haushaltsgegenstände, Elektrogeräte und alkoholische Getränke. Die Gegenstände, die Eigentümern zugeordnet werden konnten und für das Verfahren nicht mehr erforderlich sind, wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft bereits wieder an die rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Die polizeilichen Maßnahmen haben insgesamt Erfolg gezeigt. Die Polizei Bodenwerder wird auch weiterhin die Wohn- und Gewerbegebiete zu Fuß bestreifen und Hauseigentümer auf Sicherheitsmängel hinweisen. Auch Schwerpunktkontrollen des Fahrzeugverkehrs werden an geeigneten Stellen fortgeführt und gerade in der "dunklen Jahreszeit" das präventive Konzept ergänzen.

