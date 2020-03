Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Mittwoch, zwischen 06:10 Uhr und 14:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Seat Leon an der Bülser Straße. Der Schaden ist an der rechten Fahrzeugseite zu erkennen. Geschätzter Sachschaden - 1.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Herten

2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten, weißen BMW 318i. Das Auto war zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag an der Gartenstraße auf dem Parkplatz einer Schule geparkt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle.

Recklinghausen

Am Mittwochvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Fiat 500 am Börster Weg. An dem Fahrzeug entstand 1.800 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Bottrop

Zwischen Mittwochabend und heute 07:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen VW Touran auf einem Hotelparkplatz an der Paßstraße. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Marl

Am Morgen, zwischen 00:30 Uhr und 04:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen Seat Leon auf einem Firmenparkplatz an der Neckarstraße. Das Fahrzeug war an der linken Seite im Bereich der Tür beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell