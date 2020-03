POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Marl

Mittwoch, gegen 18.20 Uhr, beobachtete ein Zeuge zwei Männer, die auf das Betriebsgelände der ehemaligen Zeche Ausguste Victoria Schacht 8 an der Lippramsdorfer Straße gelangt waren. Die Täter flüchteten mit erbeutetem Metall. Um aufs Gelände zu gelangen, hatten sie am Zugang zum Gelände eine Kette durchtrennt.

Castrop-Rauxel

Von einem Mehrfamilienhaus und einer angrenzenden Garage an der Brahmstraße bauten unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch etwa 6,5 Meter Kupferfallrohre ab und stahlen sie.

Gladbeck

Nach Aufhebeln einer Wohnungstür drangen unbekannte Täter am Dienstag, zur Tageszeit in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Horster Straße ein. Die Täter stahlen ein Laptop, eine Wii-Spielkonsole und Bargeld.

Dienstag, zur Tageszeit, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Emscherstraße ein. Die Täter suchten im Haus nach Wertgegenständen. Was sie mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest.

