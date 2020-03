Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Männer berauben 18-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 9.30 Uhr, klingelten zwei unbekannte Männer an einer Wohnhaustür auf der Straße Im Romberg. Als der 18-jährige Bewohner die Tür öffente, schlug ihm einer der Männer unvermittelt ins Gesicht und beide drangen ins Haus ein. Während einer der Täter den 18-Jährigen festhielt, durchsuchte der andere die Wohnung. Die Täter drohten ihm dann an, ihn weiter zu schlagen und forderten von ihm Wertgegenstände. Der 18-Jährige händigte Bargeld, seine Bankkarte und sein Handy aus. Der 18-Jährige sah noch, wie die Täter mit einem unbekannten Auto wegfuhren. Der erste Täter war etwa 25 Jahre alt, 1,85m groß, korpulente Statur, hatte schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Er hatte einen rosa-braunen Pullover, vermutlich eine blaue Jeans und schwarze Schuhe an. Er war mit schwarzen Halstuch über die Nase vermummt. Der zweite Täter war ebenfalls etwa 25 Jahre alt, 1,80m groß und schlank. Er hatte schwarze Haare und trug einen schwarzen Pullover (vermutlich mit "Nike"-zeichen) und vermutlich eine blaue Jeans. Hinweise zu den Tätern und dem von ihnen genutzten Auto erbittet das Fachkommissarait unter Tel. 0800/2361 111.

