Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Pöbeleien am Berliner Platz

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, pöbelte ein 44-jähriger Bottroper auf dem Berliner Platz wahllos Passanten mit ausländischen Wurzeln an. Einen 22-jährigen Bottroper schubste er vor sich her. Als diesem ein Messer aus der Hose fiel, ergriff er es, klappte es auf und warf es in Richtung des 22-Jährigen. Nur durch eine Duckbewegung konnte dieser dem Angriff ausweichen. Er blieb unverletzt. Als Polizeibeamte eintrafen, schrie der Mann fremdenfeindliche und rassistische Parolen. Er wurde Ingewahrsam genommen und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

