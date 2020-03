Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Spielhallenüberfall am Marler Stern

Recklinghausen (ots)

Heute, um kurz vor 1 Uhr, betrat ein Mann eine Sielhalle am Marler Stern und bat darum, die Toilette benutzen zu können. Als er zurückkam, zog er ein Messer und bedrohte die 49 und 53 Jahre alten Stielhallenmitarbeiterinnen und forderte Bargeld. Der Täter flüchtet mit erbeutetem Bargeld. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Täter vor der Spielhalle in ein Taxi eingestiegen war. Er ließ sich nur einige hundert Meter weit bis zu einer SB Tankstelle an der Bergstraße bringen, bezahlte und ging dann in Richtung Adolf-Grimme-Straße davon. Der Täter war etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, hatte einen Kinnbart, vermutlich eine Narbe oder andere Hautveränderung im Bereich der linken Wange und trug eine helle Jogginghose, einen Kapuzenpullover und eine Kappe. Er führte ein großes Messer mit breiter Klinge mit sich. Er sprach in gebrochenem Deutsch. Hinweise erbittet das Fachkommissarait unter Tel. 0800/2361 111.

