Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fundfahrräder in Vordorf/ Polizei sucht Eigentümer

Vordorf (ots)

Vordorf, Eickhorster Straße 09.04.2019

Die Polizei in Meine ist auf der Suche nach den rechtmäßigen Eigentümern von drei Fahrrädern, die am 09. April in Vordorf, Eickhorster Straße, kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Eickhorst aufgefunden worden waren.

Bisher hat sich diesbezüglich niemand gemeldet. Die Räder können wie folgt beschrieben werden:

1. Damenrad - Ragazzi in blau - City 200 - Merkmal: Trotz Beleuchtung, Stecklicht hinten 2. Damenrad - Gudereit in weiß - Comofort 80 - Merkmal: Schwarz/grau gestreiftes Schloss 3. Damenrad - Hercules in silber - City X - Merkmal: Gelber Aufkleber auf dem Rahmen (Kohle? Geht's noch?)

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Meine, Telefon 05304/91230.

