Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Erneuter Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwerverletzter Rollerfahrerin

Kalkar (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Gocher Straße am Mittwoch (28. August 2019) gegen 12:50 Uhr (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4361407) sucht die Polizei Kleve nach wie vor nach der Fahrerin eines silberfarbenen BMW. Die unbekannte Frau kam aus dem Behrnenweg gefahren und bog nach links in Richtung Kreisverkehr ab. Sie ließ eine 50-Jährige aus Kalkar auf ihrem Motoroller passieren, die zeitgleich in Richtung Behrnenweg von einem Parkplatz herunterfuhr. Ohne dass sich die beiden Fahrzeuge berührten, verlor die Rollerfahrerin die Kontrolle, stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen und verletzte sich dabei schwer. Die BMW-Fahrerin setzte ihre Fahrt fort. Sie war ebenfalls ca. 50 Jahre alt und hatte kurze, blonde Haare. Nach neuen Informationen handelte es sich bei dem Wagen um einen BMW SUV. Die unbekannte Fahrerin und eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell