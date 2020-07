Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130720-541: Nach Spiegelunfall weiter gefahren

Gummersbach (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Fahrer eines grauen VW Golf 6, der am Sonntag (12. Juli) in Gummersbach-Nochen nach einem Zusammenprall zweier Außenspiegel weiter gefahren ist. Gegen 08.40 Uhr hatte der Golf die Nochener Straße von Apfelbaum aus kommend in Richtung Nochen befahren. An einer Engstelle kurz vor Nochen kam dem Unbekannten der Wagen eines Gummersbachers entgegen; dabei kamen sich die beiden Autos so nahe, dass die Außenspiegel aneinander stießen, wobei der Spiegel des Gummersbachers erhebliche Schäden davontrug. Der graue Golf 6 setzte seine Fahrt unvermindert in Richtung Nochen fort. Hinweise zu dem flüchtigen VW Golf, der vermutlich auch am linken Außenspiegel beschädigt sein dürfte, nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

