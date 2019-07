Polizei Münster

POL-MS: Raubüberfall an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Nach einem Raubüberfall am Dienstagabend (16.07., 21.15 Uhr) an der Straße Am Schütthook sucht die Polizei Zeugen.

An einer Bushaltestelle sprachen Unbekannte einen 30-Jährigen an und verlangten Bargeld und Zigaretten von ihm. Als dieser nicht reagierte, schlugen sie auf ihn ein. Der Münsteraner fiel auf den Boden und verspürte einen leichten Stich unter dem Arm. Die Täter schnappten sich sein Smartphone und mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Der 30-Jährige begab sich leicht verletzt ins Krankenhaus.

Eventuell haben Zeugen die Tat beobachtet und können Angaben zum Geschehen und den Tätern machen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

