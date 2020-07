Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150720-546: Trickdieb wollte Armbanduhr klauen

Gummersbach (ots)

Auf dem Parkplatz des Gummersbacher Krankenhauses hatte es am Dienstagnachmittag (14. Juli) ein Trickdieb auf die Armbanduhr eines 82-Jährigen abgesehen; der Senior bemerkte aber die unlauteren Absichten und verscheuchte den Unbekannten. Gegen 15.15 Uhr war ein etwa 30 Jahre alter Mann von vermutlich osteuropäischer Herkunft an das Auto des 82-Jährigen herangetreten und hatte nach Kleingeld wegen einer angeblichen Panne gefragt. Der hilfsbereite Senior holte ein paar Münzen aus dem Portemonnaie. Als der Unbekannte danach griff, verdeckte er gleichzeitig mit einer Art Pappteller die Sicht auf das Handgelenk des 82-Jährigen. Dass er dabei auch den Verschluss der Armbanduhr löste, bemerkte der Senior jedoch, was den Unbekannten zur sofortigen Flucht veranlasste. Der Tatverdächtige war etwa 165 - 170 cm groß und mit einer braunen Jacke und einer hellen Hose bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell