POL-PPWP: Verkehrsschilder gestohlen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen auf der Hauptstraße am Ortsausgang in Richtung Drehenthalerhof Verkehrsschilder gestohlen. Der Diebstahl wurde am Montag festgestellt. Die Diebe nahmen mindestens zwei Schilder mitsamt Mast aus der Bodenhalterung und entwendeten sie. Es handelt sich dabei um Vorschriftszeichen "Vorbeifahrt rechts" (weißer Pfeil nach rechts unten auf blauem Hintergrund) die an einer sogenannten Verkehrsinsel aufgestellt waren. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

