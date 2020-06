POL-MK: Pkw aufgebrochen/Ladendieb auf Flucht gestellt

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Am gestrigen Dienstag, zwischen 6.45 und 7.45 Uhr, brachen unbekannte Diebe Auf der Heerwiese einen schwarzen VW Caddy auf und stahlen aus dem Fahrzeug die Geldbörse sowie eine Bauchtasche. Die Diebe hatten hierzu diese Seitenscheibe eingeschlagen. Es entstand Sachschaden.

In der Nacht zum gestrigen Dienstag knackten Diebe auch einen weißen Citroen C 1 am Kohlmeisenweg auf. Die Täter nahmen eine im Fahrzeug liegende Ledertasche mit Inhalt mit. Auch hier entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Pkw-Aufbrechern im Bereich Heerwiese/Wehberg nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. Hier der erneute Appell der Polizei: Lassen sie bitte keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. Bieten Sie potentiellen Dieben keine optischen Anreize. Melden sie verdächtige Personen umgehend der Polizei unter der Notrufnummer 110.

Am gestrigen frühen Abend, gegen 17.30 Uhr, kam es zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 32-jähriger Lüdenscheider wollte in einem Supermarkt an der Wilhelmstraße Schutzmasken stehlen. Er steckte sie in seine Hose und verließ den Markt. Ein 53-jähriger Ladendetektiv erkannte die Situation und sprach den Beschuldigten an. Dieser schubste den Detektiv weg, verletzte ihn dabei leicht, und flüchtete. Beim Sprung über einen Maschendrahtzaun verletzte er sich, so dass ihn der Detektiv einholen konnte. Der verletzte Masken-Dieb wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Er muss sich nun wegen eines räuberischen Diebstahls verantworten.

