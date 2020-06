Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falscher Führerschein-Prüfling

Iserlohn (ots)

Zum wiederholten Male versuchte ein 53-jähriger Bielefelder am Montag, für einen Landsmann die Führerschein-Prüfung abzulegen. Eine Mitarbeiterin erkannte den Mann in der Prüfstelle an der Giesestraße wieder. Erst in der vergangenen Woche war er mit derselben Masche in Lüdenscheid aufgefallen. Diesmal legte er Dokumente eines 50-jährigen Arnsbergers vor, um für ihn die theoretische Führerschein-Prüfung abzulegen. Der eigentliche Prüfling wartete draußen vor dem Gebäude. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Bielefelder. Dabei kam es zu einem Gerangel mit Zeugen, die ihn aufhalten wollten. Die Polizei stellte den fremden Aufenthaltstitel des 50-jährigen Arnsbergers sicher. Die Polizei wird sich auch mit der zuständigen Führerscheinstelle des 53-Jährigen in Verbindung setzen. Möglicherweise kann ihm die Fahrerlaubnis entzogen werden. Die Polizei ermittelt außerdem wegen eines versuchten Missbrauchs von Ausweispapieren und eines Hausfriedensbruchs.

