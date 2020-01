POL-GE: Ein Verletzter und hoher Sachschaden nach Unfall

Polizei Gelsenkirchen

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Dienstagnachmittag, 28. Januar 2020, in Buer gekommen. Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 54-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Adenauerallee in Richtung Emil-Zimmermann-Allee. In Höhe des Parkplatzes der dortigen Sportanlage kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 22-jährigen Gelsenkircheners, der von dem Parkplatz nach links auf die Adenauerallee fuhr. Ein Rettungswagen brachte den 22-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein hoher Sachschaden.

