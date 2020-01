Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Senior kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich leicht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 28. Januar 2020, hat sich ein 85 Jahre alter Gelsenkirchener leicht verletzt. Der Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem Auto auf der Marler Straße in Hassel von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Betonpfeiler geprallt, die daraufhin aus ihrer Bodenverankerung rissen. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des Mannes wurde erheblich beschädigt. Polizeibeamte sperrten während der Unfallaufnahme die Straße in beide Fahrtrichtungen und leiteten den Verkehr ab. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

