Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbruch und mutmaßlicher Lederjackenbetrüger

Iserlohn (ots)

Zwischen Sonntagmittag und Mittwochnachmittag sind Unbekannte an der Sporenstraße gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Dort wurde ein Schleifgerät gestohlen.

"Du kennst du mich wohl gar nicht mehr?" Ein 81-jähriger Iserlohner sah sich am Montag gegen 13 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Sümmerner Straße plötzlich einem Unbekannten gegenüber. Der war aus einem BMW ausgestiegen, der vor seinem Wagen hielt. Der Senior reagierte genau richtig: "Doch, die Masche mit den Lederjacken kenne ich."

Damit lag er höchstwahrscheinlich genau richtig. Tatsächlich versuchen Betrüger auf genau diese Art immer wieder, minderwertige Lederjacken oder andere Artikel zu einem völlig überteuerten Preis zu verkaufen. Sie hauen auf der Straße ältere Leute an und bahnen das Geschäft an, indem sie so tun, als wären sie alte Bekannte - zum Beispiel ehemalige Arbeitskollegen. Die Betrüger setzen darauf, dass der alte Mensch sich nicht mehr so genau erinnert. Schließlich will man ja nicht unfreundlich sein. Geschickt bauen die Täter Mutmaßungen ihres Opfers in ihre Geschichte ein, bis der Auserkorene die Lügen glaubt. Jetzt präsentieren die Täter ihre Ware. Manchmal ist von "Schenken" die Rede, irgendwann stellt der Täter jedoch horrende Forderungen. Da ist zwar von einem angeblichen "Freundschaftspreis" die Rede. Doch der liegt immer noch ein zigfaches über dem tatsächlichen Wert der Ware. Um den vermeintlich ehemaligen Bekannten endlich loszuwerden, legen leider immer wieder Senioren das geforderte Geld auf den Tisch. Erst später wird ihnen der Fehler bewusst. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem mutmaßlichen Lederjackenbetrüger im BMW verlief ohne Erfolg.

