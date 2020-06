Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheiben zerstört

Neuenrade (ots)

Unbekannte haben am Wochenende versucht, zwei Fensterscheiben am Hallenbad einzuschmeißen. Sie gehören zu einem Technikraum an der der westlichen Seite zum Schulhof der Hönnequellschule.

