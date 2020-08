Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht. Zeugen gesucht.

Rheinbrohl (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 18:00 - 18:30 h wurden in der Hauptstraße in Rheinbrohl zwei ordnungsgemäß parkende Fahrzeuge beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr zuvor die K15 aus Richtung Ortsmitte Rheinbrohl in Fahrtrichtung Neuwied. Nach der Kollision flüchtete der Unfallverursacher. Das Fluchtfahrzeug dürfte Beschädigungen im Bereich der rechten Fahrzeugseite (ggf. Seitenspiegel) aufweisen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644-943-0 oder pilinz.wach@polizei.rlp.de

