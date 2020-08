Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anruferin will mehrere zehntausend Euro

Kaiserslautern (ots)

Zwei Senioren aus dem Stadtgebiet haben am Dienstag Betrugsversuche mit der Enkeltrick-Masche angezeigt. Sowohl die 86-jährige Frau als auch der 85-jährige Mann gaben zu Protokoll, dass sie einen Anruf einer unbekannten Frau erhalten hatten, die ihnen vorgaukelte, sich in einer Notlage zu befinden und dringend mehrere zehntausend Euro zu benötigen. In einem Fall gab sich die Anruferin - durch geschickte Gesprächsführung - als Urenkelin aus, im zweiten Fall gab sie vor, eine gute Bekannte zu sein.

Als der angerufene Senior angab, dass er nicht so viel Geld habe, fragte die Anruferin nach Gold, Schmuck, Uhren und anderen Wertsachen. Als der 85-Jährige auch dies verneinte, legte die Unbekannte einfach auf. Der Mann rief daraufhin die Bekannte an, für die sich die Anruferin ausgegeben hatte - dadurch flog der Betrugsversuch auf.

Auch die 84-Jährige kam der Betrügerin auf die Schliche, indem sie sich nach dem Telefonat mit ihrem Sohn in Verbindung setzte, um mit ihm darüber zu sprechen. Er erkannte die Betrugsmasche und riet seiner Mutter, bei der Polizei Anzeige zu erstatten.

Beide Senioren beschrieben die Stimme der Anruferin als "sehr jung"; sie habe Deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen. Die Kripo ermittelt. |cri

