Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teure Motorflex gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine teure Motorflex haben Diebe am Montagnachmittag aus einem Wagen in der Bleichstraße gestohlen. Die Trennmaschine dürfte einen Wert von mindestens 1.000 Euro haben. Sie war im Fahrzeug eines Bauarbeiters verstaut. Während der Mann an einer Baustelle zugange war, machten sich Diebe an seinem Fahrzeug zu schaffen. Aus einer Holzkiste stahlen sie das Arbeitsgerät. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |erf

