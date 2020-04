Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Luftgewehrschüsse - PKW beschädigt

Lippe (ots)

Bad Salzuflen - (ho) In der Nacht zum Samstag fiel einem Diensthundeführer der Polizei während seiner nächtlichen Streife am Schulzentrum Lohfeld ein Luftgewehrschütze auf, der auf eine Laterne und einen PKW schoss. An dem PKW entstand Sachschaden. Bei der Überprüfung des 23-jährigen Salzuflers fand die Polizei noch eine weitere Schreckschusspistole und Feuerwerkskörper in seinem PKW und stellte diese sicher. Dem Schützen droht nun eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

