Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Jugendliche beim Rollerdiebstahl überrascht

Lippe (ots)

Oerlinghausen - (ho) Zeugen beobachteten am Samstagabend, wie zwei Jugendliche in der Webereistraße einem Mopedroller hinter eine Hecke schoben und dort an selbigem lautstark herummontierten. Als die Zeugen sich dem Tatort näherten, flüchteten die Täter. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde festgestellt, dass das Lenkradschloss des Rollers beschädigt wurde und die Verkleidung im Bereich des Zündschlosses beschädigt war. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurden zwei Jugendliche gesichtet, die bei Erkennen der Beamten zu Fuß getrennt in Richtung Schulzentrum und Richtung Rathaustraße flüchteten und entkommen konnten. Beschreibung: ca. 16 Jahr alt, schlank, sportlich, dunkel bekleidet, Kapuzenpulli, eine dunkle Hose hatte weiße Streifen.

