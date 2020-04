Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Pkw Brände in Lage

Lippe (ots)

Lage - (ho) In der Nacht zum Sonntag gegen 02:30 Uhr bemerkte eine 49-jährige Frau aus Lage, dass ihr auf der Marienstraße abgestellter PKW Honda brennt und verständigte Feuerwehr und Polizei. Nach Ermittlungen vor Ort geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Noch während der Fahndung stieß eine Polizeistreife in der Bergstraße auf eine weitere Brandstelle. Dort stand ein Blumenkübel in Flammen. Bereits in der Vornacht gegen 03:30 Uhr brannte im Ortsteil Müssen ein PKW aus bislang unbekannter Ursache. Die Polizei prüft nun einen eventuellen Tatzusammenhang. Zeugenhinweise zu allen Brandfällen werden an die Polizei unter folgender Telefonnummer erbeten: 05231/ 6090

