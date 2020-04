Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Polizei nimmt Randalierer fest

Lippe (ots)

Lemgo - (ho) Gleich zwei Mal mussten sich Polizeibeamte mit einem 17-jährigen Lemgoer am Samstag auseinandersetzen. Zunächst wurde die Polizeistreife gegen 01:50 Uhr gerufen, als der junge Mann in der Paulinenstraße in einem Hausflur randalierte. Dort war er versehentlich hineingelassen worden und sollte nun das Haus wieder verlassen. Mit diese Situation kam er offenbar auf Grund seiner starken Alkoholisierung nicht zurecht. Bei der erforderlichen Ingewahrsamnahme schrie er wie von Sinnen, sperrte sich und versuchte, die Beamten zu schlagen und zu treten. Das zweite Mal war der Mann verhaltensauffällig, als er in der Mittagszeit aus der Ausnüchterungszelle entlassen werden sollte. Auch dabei stieß er fortwährend Beleidigungen gegen die Polizeibeamten aus und schlug und trat nach ihnen. Gegen den Mann, dem eine Blutprobe entnommen wurde, wird nun strafrechtlich ermittelt.

