POL-LIP: Detmold - Einbruch in Commerzbank

Detmold - (ho) Am Samstagabend brachen unbekannte Täter in die Filiale der Commerzbank im Rosental ein. Sie schlugen mit einem unbekannten Gegenstand ein rückwärtiges Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäudeinneren. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag und flüchtete mit diesem in unbekannte Richtung.

