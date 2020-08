Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, PKW aufgebrochen

Ladbergen (ots)

Im östlichen Bereich des Waldsees ist am Donnerstagnachmittag (06.08.2020) ein PKW aufgebrochen worden. Der Nissan Almera war gegen 16.00 Uhr auf einem Feldweg -der hier noch Waldseestraße bezeichnet wird- in Höhe eines separaten Angelsees abgestellt worden. Als die Geschädigte um 19.30 Uhr wieder zu dem Wagen kam, stellte sie sofort eine zertrümmerte Seitenscheibe fest. Aus dem Wagen hatten der oder die Täter ihre Handtasche gestohlen. In diesem befanden sich persönliche Papiere und auch ein Portmonee mit Bargeld. Der Schaden am PKW wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell